Привет
Скучный и непонятный телеком уже всем надоел, да и нам тоже. Поэтому мы запустили нового оператора связи. У нас всё по-другому.
Давай к нам!
Команда Bricktelecom
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Всё так, как нужно тебе
Как это работает?
Сначала — базовый кирпич.
За 500 рублей ты получаешь 20 ГБ честного интернета в месяц, без ограничения скорости и вот этого вот всего.
20 ГБ достаточно, чтобы целый месяц:
Смотреть видео
Писать и звонить в мессенджерах
Слушать музыку
Читать новости
Заказывать такси и еду
Делать покупки в интернете
Тупить в инстаграм. Ну или работать в инстаграме
В общем, всё что мы любим
Сделай предзаказ и получи 80% скидки.
Оформить предзаказ
Хочешь большего — бери ещё кирпичей!
Каждый кирпич стоит 200 ₽/мес
Можно купить сколько хочешь кирпичей каждого вида. На каждый следующий ты получаешь скидку. Любой кирпич можно заменить на другой в следующем месяце.
а теперь смотри, что у нас есть
Совесть
А у тебя точно есть совесть?
Если не уверен, то ты можешь купить совесть за 200 рублей в месяц, и она у тебя точно будет!
Мы напомним тебе:
Позвонить родителям
Поздравить друга с днём рождения ...
подробнее
П…рно
Псс… смотришь порно?
Нет? Так мы тебе и поверили)
Смотри порно как нормальный человек
За 200 рублей в месяц.
подробнее
СТРАХОВКА от зомби-апокалипсиса
Это наш любимый кирпич.
Ну ты в курсе. Человечеству все время угрожает неведомый зомби-вирус, способный превратить представителей рода хомо-сапиенс в злобных, пожирающих все на своем пути, ЗОМБИ.
подробнее
Голос
Если нужны звонки — бери 300 минут на всех операторов России, включая межгород и звонки на городские.
Это кирпич тоже за 200 рублей в месяц. То есть за 200 рублей ты получаешь 5 часов разговоров в месяц. Или 10 минут в день.
подробнее
Безлимитный интернет
Если 20 ГБ интернета мало, подключи честный безлимитный интернет за 200 рублей в месяц.
подробнее
Музыку давай!
Ещё за 200 рублей в месяц у тебя будет подписка на музыкальные топ-сервисы:
Deezer
Yandex Музыка
SoundCloud
Слушай хоть все сразу (если сможешь так сделать, расскажи нам как)
подробнее
Путешествия
Про роуминг мы тоже не забыли! Мы же нормальные люди и тоже любим путешествовать. Поэтому для тебя у нас есть:
Интернет в роуминге
Секретные предложения при бронировании отелей.
За 200 рублей в месяц.
подробнее
Облако в штанах
Много фотаешь и снимаешь видосы? Где хранить? В облаке, конечно!
Что у нас есть:
200 ГБ места в облачном хранилище
За 200 рублей в месяц.
подробнее
Учишь английский?
Молодец! Возьми с полки:
Доступ к LinguaLeo
1 занятие в месяц от SkyEng
Liguatrip, который поможет тебе учить английский за границей.
It’s up to you comrade.
За 200 рублей в месяц.
подробнее
А может быть, ты любишь спорт?
Самые актуальные спортивные трансляции
Счетчик калорий от YAZIO
Freeletics Bodyweight
За 200 рублей в месяц.
подробнее
образование
Залипаешь на Coursera?
Или хочешь прослушать курс лекций MIT?
Мы тоже.
200 рублей в месяц, и ты получишь безлимитный трафик на coursera, EdX и MIT open courseware.
Давай ботанить вместе!
подробнее
Кино
Тут всё вообще просто.
У нас для тебя новинки и киноклассика — 3000 фильмов за 200 рублей в месяц
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Сериалы
Ну и куда же без сериалов?
Пуститься во все тяжкие?
Ощутить мрачную атмосферу Ментовских войн?
Поплакать в подушку о злой любви?
Всё здесь!
Смотри сериалы за 200 рублей в месяц.
подробнее
Детский
Не знаешь чем занять детей? У нас есть:
Развивающие приложения
Мультфильмы
Игры для детей
За 200 рублей в месяц
подробнее
Совесть
А у тебя точно есть совесть?
Если не уверен, то ты можешь купить совесть за 200 рублей в месяц, и она у тебя точно будет!
Мы напомним тебе:
Позвонить родителям
Поздравить друга с днём рождения ...
подробнее
П…рно
Псс… смотришь порно?
Нет? Так мы тебе и поверили)
Смотри порно как нормальный человек
За 200 рублей в месяц.
подробнее
СТРАХОВКА от зомби-апокалипсиса
Это наш любимый кирпич.
Ну ты в курсе. Человечеству все время угрожает неведомый зомби-вирус, способный превратить представителей рода хомо-сапиенс в злобных, пожирающих все на своем пути, ЗОМБИ.
подробнее
Голос
Если нужны звонки — бери 300 минут на всех операторов России, включая межгород и звонки на городские.
Это кирпич тоже за 200 рублей в месяц. То есть за 200 рублей ты получаешь 5 часов разговоров в месяц. Или 10 минут в день.
подробнее
Безлимитный интернет
Если 20 ГБ интернета мало, подключи честный безлимитный интернет за 200 рублей в месяц.
подробнее
Музыку давай!
Ещё за 200 рублей в месяц у тебя будет подписка на музыкальные топ-сервисы:
Deezer
Yandex Музыка
SoundCloud
Слушай хоть все сразу (если сможешь так сделать, расскажи нам как)
подробнее
Путешествия
Про роуминг мы тоже не забыли! Мы же нормальные люди и тоже любим путешествовать. Поэтому для тебя у нас есть:
Интернет в роуминге
Секретные предложения при бронировании отелей.
За 200 рублей в месяц.
подробнее
Облако в штанах
Много фотаешь и снимаешь видосы? Где хранить? В облаке, конечно!
Что у нас есть:
200 ГБ места в облачном хранилище
За 200 рублей в месяц.
подробнее
Учишь английский?
Молодец! Возьми с полки:
Доступ к LinguaLeo
1 занятие в месяц от SkyEng
Liguatrip, который поможет тебе учить английский за границей.
It’s up to you comrade.
За 200 рублей в месяц.
подробнее
А может быть, ты любишь спорт?
Самые актуальные спортивные трансляции
Счетчик калорий от YAZIO
Freeletics Bodyweight
За 200 рублей в месяц.
подробнее
образование
Залипаешь на Coursera?
Или хочешь прослушать курс лекций MIT?
Мы тоже.
200 рублей в месяц, и ты получишь безлимитный трафик на coursera, EdX и MIT open courseware.
Давай ботанить вместе!
подробнее
Кино
Тут всё вообще просто.
У нас для тебя новинки и киноклассика — 3000 фильмов за 200 рублей в месяц
подробнее
Сериалы
Ну и куда же без сериалов?
Пуститься во все тяжкие?
Ощутить мрачную атмосферу Ментовских войн?
Поплакать в подушку о злой любви?
Всё здесь!
Смотри сериалы за 200 рублей в месяц.
подробнее
Детский
Не знаешь чем занять детей? У нас есть:
Развивающие приложения
Мультфильмы
Игры для детей
За 200 рублей в месяц
подробнее
Совесть
А у тебя точно есть совесть?
Если не уверен, то ты можешь купить совесть за 200 рублей в месяц, и она у тебя точно будет!
Мы напомним тебе:
Позвонить родителям
Поздравить друга с днём рождения ...
подробнее
П…рно
Псс… смотришь порно?
Нет? Так мы тебе и поверили)
Смотри порно как нормальный человек
За 200 рублей в месяц.
подробнее
СТРАХОВКА от зомби-апокалипсиса
Это наш любимый кирпич.
Ну ты в курсе. Человечеству все время угрожает неведомый зомби-вирус, способный превратить представителей рода хомо-сапиенс в злобных, пожирающих все на своем пути, ЗОМБИ.
подробнее
Голос
Если нужны звонки — бери 300 минут на всех операторов России, включая межгород и звонки на городские.
Это кирпич тоже за 200 рублей в месяц. То есть за 200 рублей ты получаешь 5 часов разговоров в месяц. Или 10 минут в день.
подробнее
Безлимитный интернет
Если 20 ГБ интернета мало, подключи честный безлимитный интернет за 200 рублей в месяц.
подробнее
Музыку давай!
Ещё за 200 рублей в месяц у тебя будет подписка на музыкальные топ-сервисы:
Deezer
Yandex Музыка
SoundCloud
Слушай хоть все сразу (если сможешь так сделать, расскажи нам как)
подробнее
Путешествия
Про роуминг мы тоже не забыли! Мы же нормальные люди и тоже любим путешествовать. Поэтому для тебя у нас есть:
Интернет в роуминге
Секретные предложения при бронировании отелей.
За 200 рублей в месяц.
подробнее
Облако в штанах
Много фотаешь и снимаешь видосы? Где хранить? В облаке, конечно!
Что у нас есть:
200 ГБ места в облачном хранилище
За 200 рублей в месяц.
подробнее
Учишь английский?
Молодец! Возьми с полки:
Доступ к LinguaLeo
1 занятие в месяц от SkyEng
Liguatrip, который поможет тебе учить английский за границей.
It’s up to you comrade.
За 200 рублей в месяц.
подробнее
А может быть, ты любишь спорт?
Самые актуальные спортивные трансляции
Счетчик калорий от YAZIO
Freeletics Bodyweight
За 200 рублей в месяц.
подробнее
образование
Залипаешь на Coursera?
Или хочешь прослушать курс лекций MIT?
Мы тоже.
200 рублей в месяц, и ты получишь безлимитный трафик на coursera, EdX и MIT open courseware.
Давай ботанить вместе!
подробнее
Кино
Тут всё вообще просто.
У нас для тебя новинки и киноклассика — 3000 фильмов за 200 рублей в месяц
подробнее
Сериалы
Ну и куда же без сериалов?
Пуститься во все тяжкие?
Ощутить мрачную атмосферу Ментовских войн?
Поплакать в подушку о злой любви?
Всё здесь!
Смотри сериалы за 200 рублей в месяц.
подробнее
Детский
Не знаешь чем занять детей? У нас есть:
Развивающие приложения
Мультфильмы
Игры для детей
За 200 рублей в месяц
подробнее
Совесть
А у тебя точно есть совесть?
Если не уверен, то ты можешь купить совесть за 200 рублей в месяц, и она у тебя точно будет!
Мы напомним тебе:
Позвонить родителям
Поздравить друга с днём рождения ...
подробнее
П…рно
Псс… смотришь порно?
Нет? Так мы тебе и поверили)
Смотри порно как нормальный человек
За 200 рублей в месяц.
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СТРАХОВКА от зомби-апокалипсиса
Это наш любимый кирпич.
Ну ты в курсе. Человечеству все время угрожает неведомый зомби-вирус, способный превратить представителей рода хомо-сапиенс в злобных, пожирающих все на своем пути, ЗОМБИ.
подробнее
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В общем, фантазия у нас богатая. У нас ещё много идей, следи за обновлениями, здесь обязательно будут появляться новые и новые кирпичи.